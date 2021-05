Inter, Lukaku: “Ho realizzato un sogno. Rapporto con Conte? Nel 2019 gli scrissi..” (Di martedì 11 maggio 2021) Parola a Romelu Lukaku.Inter-Roma, Conte: “La Vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli, abbiamo un obiettivo”L'attaccante belga alla corte di Antonio Conte si è così espresso ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro alla vigilia del match contro la Roma di Paulo Fonseca: "Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare per l’Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono Interista".Inter, Lautaro Martinez: “Speriamo che Conte rimanga. Rinnovo? Sono sicuro di una cosa”Inter, Marotta: “Superlega? Discorso chiuso, ecco perché. Alla Juventus dico una cosa”GOL PIU’ BELLO – ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Parola a Romelu-Roma,: “La Vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli, abbiamo un obiettivo”L'attaccante belga alla corte di Antoniosi è così espresso ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro alla vigilia del match contro la Roma di Paulo Fonseca: "Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di averuno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare per l’. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sonoista"., Lautaro Martinez: “Speriamo cherimanga. Rinnovo? Sono sicuro di una cosa”, Marotta: “Superlega? Discorso chiuso, ecco perché. Alla Juventus dico una cosa”GOL PIU’ BELLO – ...

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - GoalItalia : Lukaku sempre più pazzo dell'Inter ??? - MonkeyD77193683 : RT @90ordnasselA: 'Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare… - it_inter : Probabile formazione: #Sensi schierato al posto di #Eriksen, mentre in attacco ci sarà #Sanchez al fianco di #Lukaku e non #Lautaro Sky - nonleggerlo : #nonrassegna Sport: #Lautaro intervistato da @FBiasin per Libero, dopo le parole di #Eriksen, #Skriniar, #Lukaku… -