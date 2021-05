Il popolo palestinese non è glamour (Di martedì 11 maggio 2021) Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, lotta per l’affermazione dei diritti dei palestinesi. Ha denunciato proprio a il manifesto (eccezione alla regola, con Avvenire) il silenzio dell’informazione. Un silenzio pesante perché su di un capitolo cruciale della terza guerra mondiale diffusa di cui parla spesso il Papa di Roma Francesco. E, è il caso di dire, a dispetto dei santi. Infatti, malgrado le ripetute risoluzioni delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, continua imperterrita la politica di oppressione e di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, lotta per l’affermazione dei diritti dei palestinesi. Ha denunciato proprio a il manifesto (eccezione alla regola, con Avvenire) il silenzio dell’informazione. Un silenzio pesante perché su di un capitolo cruciale della terza guerra mondiale diffusa di cui parla spesso il Papa di Roma Francesco. E, è il caso di dire, a dispetto dei santi. Infatti, malgrado le ripetute risoluzioni delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, continua imperterrita la politica di oppressione e di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

rubio_chef : Il genocidio del popolo palestinese passa soprattutto per terminologia che usate. Piantatela di assecondare la prop… - rubio_chef : Chi non si espone e non patteggia per il popolo palestinese, automaticamente sta dalla parte dei carnefici. Non si… - rubio_chef : Per chi volesse saperne di più sullo schifo sionista e sulla bellezza del popolo palestinese, qui potete trovare in… - eli_cas1 : RT @Checa19Erica: Questa notte l’aviazione israeliana ha bombardato la città di Gaza: 24 palestinesi uccisi, tra cui 9 bambini. La deportaz… - GuidoAnselmi7 : RT @oggionni: Due popoli, due Stati. Questo orrore finirà soltanto quando si riconoscerà il diritto dello Stato di Israele di esistere, in… -

Ultime Notizie dalla rete : popolo palestinese Razzi, raid e decine di morti: è guerra tra Israele e Hamas ... Biden sostiene il "diritto legittimo di Israele di difendere se stesso e il suo popolo" e allo ...Biden "continuerà anche a sostenere una soluzione a due Stati al conflitto israelo - palestinese", "è l'...

Ovadia choc su Israele : "Strumentalizza la Shoah " Infatti, spiega, " tranne qualche rara eccezione, paesi come la Svezia e qualche paese sudamericano, non si ha lo sguardo per vedere che la condizione del popolo palestinese è quella del popolo più ...

Il popolo palestinese non è glamour | il manifesto Il Manifesto Razzi, raid e decine di morti: è guerra tra Israele e Hamas Divampa la guerra tra Israele e Hamas, con lo Stato ebraico deciso a proseguire "senza limiti di tempo" un conflitto "esteso". Alla pioggia di razzi arrivati da Gaza - oltre 500, di cui 200 intercetta ...

Ovadia choc su Israele: "Strumentalizza la Shoah" Ovadia commenta l'escalation di violenza in Israele: "Vogliono cacciare i palestinesi". La risposta di Nirenstein: "Sono farneticazioni". Sgarbi: "Non condivido la sua posizione" ...

... Biden sostiene il "diritto legittimo di Israele di difendere se stesso e il suo" e allo ...Biden "continuerà anche a sostenere una soluzione a due Stati al conflitto israelo -", "è l'...Infatti, spiega, " tranne qualche rara eccezione, paesi come la Svezia e qualche paese sudamericano, non si ha lo sguardo per vedere che la condizione delè quella delpiù ...Divampa la guerra tra Israele e Hamas, con lo Stato ebraico deciso a proseguire "senza limiti di tempo" un conflitto "esteso". Alla pioggia di razzi arrivati da Gaza - oltre 500, di cui 200 intercetta ...Ovadia commenta l'escalation di violenza in Israele: "Vogliono cacciare i palestinesi". La risposta di Nirenstein: "Sono farneticazioni". Sgarbi: "Non condivido la sua posizione" ...