Honor Tab X7: annuncio ufficiale (in Cina) (Di martedì 11 maggio 2021) E'imminente l'arrivo sul mercato cinese del nuovo Honor Tab X7, tablet da 8? molto economico basato su Android 10 e dotato di batteria da 5100mAh Il nuovo tablet firmato Honor andrà ad infoltire il mercato entry level grazie al suo display IPS LCD da 8? ed al SoC MediaTek MT8768T coadiuvato da 3GB di memoria RAM. Sarà disponibile in due versioni, una con il solo modulo Wi-Fi ed una che integrerà anche un modem LTE per navigare sul web anche fuori casa. E' importante sapere fin da subito che entrambe le configurazioni non supporteranno il Play Store di Google. Honor Tab X7: scheda tecnica La componentistica interna del tablet è elencata di seguito: Display: IPS LCD da 8? (1200 x 800p), 189PPI, 300 nit; CPU: SoC MediaTek MT8768T; GPU: IMG GE8320 650; RAM: 3GB; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ...

