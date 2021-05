(Di martedì 11 maggio 2021) "Come promesso,sferrato un attacco contro Tellanciato 130in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza". Lo annuncia l'ala militare di, brigate Ezzedin ...

Advertising

HuffPostItalia : Hamas: 'Abbiamo sparato 130 razzi su Tel Aviv' - rtl1025 : ?? 'Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130 razzi in reazione alla distruzi… - FabioBusolo : RT @HuffPostItalia: Hamas: 'Abbiamo sparato 130 razzi su Tel Aviv' - CorriereQ : Hamas, ‘abbiamo sparato 130 razzi su Tel Aviv’ - assi_saji : #Israel #Palestine #Jerusalem #Gerusalemme #Palestina Leader #Hamas Ismail #Hanyieh canta vittoria: abbiamo dato… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamas abbiamo

"Da iericondotto centinaia di attacchi controe Jihad islamica, eliminato comandanti e colpito obiettivi di qualità". Un edificio a nord di Gaza City sarebbe stato colpito durante gli ..."Come promesso,sferrato un attacco contro Tel Aviv.lanciato 130 razzi in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza". Lo annuncia l'ala militare di, brigate Ezzedin al - Kassam. (ANSAmed). 11 maggio 2021Il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi ha avuto un colloquio con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante il ...praticamente tutti gli oppositori di Abbas hanno denunciato il rinvio e minacciato una mobilitazione per spingerlo a tornare sui propri passi e organizzare al più presto le elezioni che avrebbero ...