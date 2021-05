Halo Infinite in nuove concept art tra armi | nemici e veicoli

(Di martedì 11 maggio 2021) 343 Industries ha condiviso alcuneart diche mostrano in anteprima due nuovi Brute, una nuova arma e il "cugino più grande e più robusto" del Warthog. Per prima cosa, Hyperius e Tovarus sono "due fratelli Brute che probabilmente incontrerete" in. Nessuno dei due sembra particolarmente amichevole, ma Hyperius in particolare sembra decisamente intimidatorio. Si tratta solo diart, quindi è probabile che il prodotto finale abbia un aspetto diverso, ma è difficile non notare quanto siano minacciosi questi Brute. Leggi altro...

Entro la fine dell'anno arriverà, l'esclusiva Microsoft per Xbox Series X/S , Xbox One e PC. Sebbene non abbiamo visto un nuovo trailer dalla scorsa estate, Microsoft potrebbe preparare una buona quantità di nuovi ...