Golden Globe nella bufera: la Nbc non li trasmetterà più e Tom Cruise restituisce i premi (Di martedì 11 maggio 2021) L'accusa, la prima, è stata chiara: «razzismo». I Golden Globe, i premi organizzati dalla Hollywood Foreign Press Association, sarebbero colpevoli di aver garantito l'accesso alla propria giuria solo a pochi membri, rifiutando ogni pluralismo. La Hfpa sarebbe, dunque, riflesso della Hollywood conservatrice, dove solo i bianchi sembrano avere diritto di parola. Inoltre, l'organizzazione si sarebbe resa protagonista di comportamenti inaccettabili, volti ad inficiare la credibilità della cerimonia. Regali, favori: tra la Hfpa e le case di produzione cinematografica, alcune quantomeno, si sarebbe instaurato un rapporto oscuro, destinato a viziare il meccanismo dei Golden Globes, contro cui nelle ultime ventiquattro ore si sono scagliati tutti gli esponenti della Hollywood più rivoluzionaria.

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - Corriere : Bufera sui Golden Globe razzisti, Scarlett Johansson: «Domande come molestie sessuali» - Zaganator : La NBC ha detto che nel 2022 non trasmetterà la cerimonia dei Golden Globe - Teleblogmag : #NBC non trasmetterà l'annuale appuntamento dei Golden Globe. Una svolta storica arrivata dopo le proteste di Holy… - Ash71Pietro : Golden Globe 2022: NBC cancella la trasmissione della prossima edizione -