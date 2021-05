Gli haters di Mattarella indagati e l’odio social finalmente perseguito

Leggi su tpi

(Di martedì 11 maggio 2021) E quindi, alla fine, ovviamente si è mossa la Procura di Roma: undici persone indagate per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio, e per istigazione a delinquere. Certo, sono solo una goccia nel mare dei leoni da tastiera che ogni giorno latrano sui, inconsapevoli di non essere in una zona in cui vige il “liberi tutti”. Sono quelli che, per farsi notare (e apprezzare) e per coprire l’evidente mancanza di idee, hanno bisogno di esprimere violenza, quelli che vedono una regia di poteri forti dietro ogni decisione ma che sprecano le loro energie per veicolare odio verso le persone anziché prendersi la briga di svelarci gli arcani misteri e argomentare le loro tesi. Ah, sorpresa che non è una sorpresa: tre di loro gravitano in ambienti di estrema destra a trazione sovranista, quel neofascismo ...