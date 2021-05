Fiorella Mannoia torna su Rai Uno, l’attacco di Morgan: «Wow, ideona!». Poi si scatena nei commenti (Di martedì 11 maggio 2021) Morgan contro Fiorella Mannoia. Morgan dal suo account Instagram condiviso un post in cui ha criticato la scelta del ritorno di Fiorella Mannoia per la conduzione di un programma musicale (ancora non ufficiale) su Rai Uno. Le polemiche social del cantante hanno scatenato i commenti dei suoi follower. Morgan, il post contro il programma di Fiorella Mannoia Nel post Morgan è sarcastico: “Wow! – ha scritto sul social – torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai Uno. Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il Paese in cui ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 11 maggio 2021)controdal suo account Instagram condiviso un post in cui ha criticato la scelta del ritorno diper la conduzione di un programma musicale (ancora non ufficiale) su Rai Uno. Le polemiche social del cantante hannoto idei suoi follower., il post contro il programma diNel postè sarcastico: “Wow! – ha scritto sul social –con il suo programma musicale su Rai Uno. Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il Paese in cui ...

Advertising

GGiorgia1965 : RT @OptiMagazine: #Morgan tuona su #FiorellaMannoia e il ritorno su #Rai1: 'Che bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore… - antonia53 : Oltre che per essere il genero del grande Dario Argento non credo che Morgan sia altrimenti noto. Fiorella ha un po… - RADIOEFFEITALIA : Fiorella Mannoia - Padroni di niente - Bruno54893113 : Finalmente uno che ha il coraggio di mettere in discussione (pagando caro) i nostri fenomeni del politically correc… - GiovanniVerdoli : RT @OptiMagazine: #Morgan tuona su #FiorellaMannoia e il ritorno su #Rai1: 'Che bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore… -