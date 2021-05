FIFA 22 | EA Play Live 2021 – Annunciata la data ufficiale

(Di martedì 11 maggio 2021) Electronic Arts ha annunciato che l’EAsi terrà il prossimo 22 Luglio con un evento digitale. Nel programma sono previste world premier e notizie dedicate all’attesissimo22. La software house canadese durante l’abituale evento svela il trailer d’annuncio che mostra solo contenuti in comuputer grafica. Ma a differenza delle scorse edizioni l’EAdi quest’anno si terrà con un mese di ritardo. Per questo motivo EA Sports potrebbe divulgare un numero maggiore di contenuti e di notizie ufficiali dedicate al nuoco capitolo del simulatore calcistico. Durante le prossime settimane riceveremo maggiori dettagli riguardanti l’EAe non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente. Restate sintonizzati sulle nostre ...

L'EA Play Live si terrà anche quest'anno, ecco quando. Electronic Arts ha annunciato oggi la data in cui terrà l' EA Play Live 2021, la nuova edizione del suo show digitale estivo. L'evento si terrà, ...