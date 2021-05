Fiere | Its pop days | la piattaforma virtuale rimarrà on line fino al 31 luglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa con oltre 16.000 visitatori la tre giorni di Its pop(5-7 maggio), la prima fieranazionale degli its - istituti tecnici superiori, organizzata da Umana e Confindustria in collaborazione con Indire. All'inedito evento di orientamento hanno partecipato migliaia di giovani, le loro famiglie, le scuole, le Istituzioni e il mondo delle imprese ed è stata un'occasione importante per far conoscere ad un pubblico vasto queste vere e proprie accademie del made In Italy, riunite 'virtualmente' su una mappa digitale costruita da CVing, partner tecnico della manifestazione. In ragione di questo successo è stato deciso di prolungare l'iniziativa e rendere attiva laal 312021 (www.itspop.it). I 92 stand ...