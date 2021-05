Fiat Coupé | viaggio nella storia delle berlinette

(Di martedì 11 maggio 2021) La serieè terminata ben 21 anni fa. Ma anche se la casa automobilistica non ha più riproposto modelli con carrozzeria simile, è rimasta comunque nell’immaginario collettivo. Vediamo qualche esempio. Com’è cominciata la? Il modello di punta porta la firma di Chris Bangle, ed è del 1994: tuttavia, non è

Advertising

giannettimarco : RT @quattroruote: Tra modelli economici e sportive prestigiose, abbiamo raccolto in una Foto gallery una selezione delle #coupé della #Fiat… - dinoadduci : Fiat - Le coupé della Casa di Torino - FOTO GALLERY - quattroruote : Tra modelli economici e sportive prestigiose, abbiamo raccolto in una Foto gallery una selezione delle #coupé della… - giannettimarco : RT @ClubAlfaIt: Progetto 376: il SUV coupé di #Fiat debutterà a febbraio 2022 #NuoviModelliFiat - ClubAlfaIt : Progetto 376: il SUV coupé di #Fiat debutterà a febbraio 2022 #NuoviModelliFiat -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Coupé

Quattroruote

...Panda, che è entrata anch'essa nella storia per motivi non dissimili da quelli della Quattro: rivoluzionaria, interessante, concreta. Nel novembre successivo, Audi mostrò anche il modello,...Sono passati circa 21 anni dallo stop alla produzione della, tra le più celebri e originali berlinette degli anni 90 . Da allora, la Casa di Torino non ha più riproposto alcun modello con tale carrozzeria, anticipando una tendenza che, dopo il ...