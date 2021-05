Ecommerce | Liscia Netcomm | “Nel 2020 +31% acquisti online | primi in Europa”

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 maggio 2021) “Questo ultimo anno è stato un anno di cambiamento epocale nell’acquisto digitale: in Italia c’è stata una crescita del 31% che ha superata la crescita di tutti gli altri Paesi europei. Siamo stati il Paese europeo con la maggior crescita di vendita on line di prodotti, non di servizi perché il turismo è rimasto fermo”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia, Roberto, presidente di, Consorzio del Commercio Digitale Italiano ed Executive Board Member diEurope, anticipando i dati che presenterà alForum, in programma il 13 e il 14 maggio. “Il 31% di incremento delle vendite -ribadisce- è un record: abbiamo fatto più dell’Inghilterra. Vero è che partivamo da molto indietro, però la crescita ha dimostrato 1) che l’economia del digitale nel commercio in Italia sta reagendo ...