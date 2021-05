Denise Pipitone | ascoltata una ragazza di Scalea dai Carabinieri

(Di martedì 11 maggio 2021) Nuova segnalazione suIl 1° settembre 2004spariva da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Nessuno ne avrebbe più saputo nulla per molto tempo e le cose, purtroppo, ancora oggi non sono cambiate. Il caso, però, sarebbe stato riaperto dopo vari eventi che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Fino L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Accertamenti su una 21enne in Calabria nell'ambito delle nuove indagini sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. La notizia, riportata da Ansa e Adnkronos, arriva pochi giorni dopo l'ispezione condotta dai carabinieri nell'... Ci sono novità che riguardano il caso della scomparsa di Denise Pipitone. I carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza, stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, ... Il 1° settembre 2004 Denise Pipitone spariva da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Nessuno ne avrebbe più saputo nulla per molto tempo e le cose, purtroppo, ancora oggi non sono cambiate. Il caso, però, sarebbe stato riaperto dopo vari eventi che si sono susseguiti negli ultimi mesi.