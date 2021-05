David di Donatello 2021: tutti i vincitori, Checco Zalone batte Laura Pausini (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo una edizione fatta interamente in videoconferenza, il premio David di Donatello 2021 ha finalmente rivisto tutti i candidati in gara di presenza nello studio Fabrizio Frizzi a Roma. Per poter permettere il distanziamento, inoltre, Carlo Conti ha introdotto al pubblico una seconda location – il teatro dell’Opera di Roma – che ha accolto i candidati alle categorie di backstage. La serata evento ricca di emozioni e di discorsi dedicati alle vittime del covid e al settore dello spettacolo fermato dalle norme sanitarie, è stato terreno anche di alcuni colpi di scena davvero inattesi. Uno dei tanti è stata la premiazione del Miglior Canzone Originale. Alla suddetta categoria, infatti, era candidata Laura Pausini con il brano “Io sì (Seen)”, la colonna sonora del film Netflix “La vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo una edizione fatta interamente in videoconferenza, il premiodiha finalmente rivistoi candidati in gara di presenza nello studio Fabrizio Frizzi a Roma. Per poter permettere il distanziamento, inoltre, Carlo Conti ha introdotto al pubblico una seconda location – il teatro dell’Opera di Roma – che ha accolto i candidati alle categorie di backstage. La serata evento ricca di emozioni e di discorsi dedicati alle vittime del covid e al settore dello spettacolo fermato dalle norme sanitarie, è stato terreno anche di alcuni colpi di scena davvero inattesi. Uno dei tanti è stata la premiazione del Miglior Canzone Originale. Alla suddetta categoria, infatti, era candidatacon il brano “Io sì (Seen)”, la colonna sonora del film Netflix “La vita ...

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - Bengiamino : #DaviddiDonatello2021: Miglior film straniero 1917, di #SamMendes Migliori effetti speciali visivi Stefano Leoni… - BeyoncedeiPover : RT @pierspollon: Scusate...il mio david di donatello per miglior live twitting? -