Covid in Italia: oggi 6.946 casi e 258 decessi, scendono a 2mila i ricoverati in intensiva (Di martedì 11 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 11 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, sono 6.946 su 286.428 tamponi testati. L’indice di positività scende al 2,4%. I decessi nelle ultime 24 ore sono in crescita, 258 a fronte dei 198 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.056 (-102) con 100 ingressi nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute, gli attuali positivi al Covid in Italia scendono a 363.859 (-9.811). I guariti nelle ultime 24 ore sono 16.503. I contagi su base regionale vedono in testa la Campania (1.109), poi la Sicilia (894) e la Lombardia (788).

