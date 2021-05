Cosa potrebbe imparare Draghi da Gianni De Michelis

Leggi su panorama

(Di martedì 11 maggio 2021) Siamo ormai proiettati in una stagione in cui la politica industriale è richiamata come strumento determinante per la ripresa del Paese. L'Unione Europea ha recentemente aggiornato la sua strategia con un poderoso documento di analisi e proposte, su cui andrebbe condotta una valutazione approfondita. Il messaggio che l'industria deve diventare «verde», «ecologicamente friendly» rappresenta la frontiera più conosciuta del nuovo approccio ma certo non risolve i problemi dell'assetto produttivo. In Italia, dopo un'opaca stagione di politiche industriali, il governoha dato una direzione di marcia chiara sulla transizione ecologica (con l'istituzione di un nuovo Ministero) e sulla necessità di un ridisegno delle politiche industriali, partendo dall'assunto che non occorre tenere in vita «imprese zombie». Ciò che si richiede oggi è tradurre queste indicazioni in una ...