Cosa è successo in una scuola a Kazan in Russia

Ad ora il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta questa mattina in una scuola a Kazan è salito a 11. Secondo quanto riferito dai Servizi d'emergenza russi ci sarebbero 4 feriti. Fra le persone uccise ci sarebbero almeno sei bambini e un insegnante. L'autore della sparatoria dovrebbe essere un ragazzo di 17 anni, arrestato questa mattina. Le motivazioni che avrebbero spinto il ragazzo a compiere il gesto non sono ancora chiare. Le misure di sicurezza sono state rafforzate in tutti gli istituti scolastici di Kazan dopo la sparatoria. "Nella palestra N175, alcuni dei bambini sono stati evacuati e si trovano nel vicino asilo N181. Ora si stanno redigendo le liste dei bambini e chiediamo ai genitori di contattare questo asilo", si legge nella nota dell'amministrazione comunale.

