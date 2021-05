Cooke Ema rassicura sui vaccini | ' Sono tutti sicuri | di qualità ed efficaci'

(Di martedì 11 maggio 2021) 'Ancora mi sembra incredibile che in meno di 15 mesi siamo riusciti ad autorizzare quattroe dopo un anno e mezzo abbiamo 196 milioni di dosi distribuite in tutta Europa, di cui 34 milioni ...

Advertising

Corriere : Emer Cooke, numero uno di Ema: «Tutti i vaccini funzionano. Nuovo richiamo? Sì, non s... - globalistIT : - askanews_ita : 'Tutti i #vaccini funzionano bene' (Emer Cooke dell'Ema) - Mauro73432329 : Cooke, Ema: 'Tutti i vaccini sono sicuri' - Michele_Arnese : Fubini (Corsera): 'Vi preoccupa l’estate, con la gente che va in giro?'. «Dobbiamo fare un po’ di attenzione. Sare… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooke Ema

outstream Per quanto riguarda il più discusso, AstraZeneca, la direttrice dell'rammenta di averlo autorizzato dai 18 anni in su. E ricorda la signoradi essere al lavoro per autorizzare ...Ed Emer, direttrice esecutiva dell', assicura: 'Tutti i vaccini funzionano bene'. 11 mag 07:31 Figliuolo: entro giugno un milione di dosi al giorno 'L`imperativo categorico e' accelerare. ...Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali ha ribadito: “Tutti e quattro i vaccini che abbiamo autorizzato: sono ...La direttrice dell'Ema ha fatto il punto sui vaccini in Europa: l'obiettivo è averli somministrati al 70% degli adulti entro l'estate.