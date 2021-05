Come la psicologia può aiutare l’interazione tra robot e aziende (Di martedì 11 maggio 2021) Gli stili di attaccamento moderano le risposte del consumatore ai robot che forniscono servizi. Dimostrazioni da alcune misurazioni affettive, attitudinali e comportamentali. Questo il titolo di uno studio scientifico appena pubblicato sulla rivista “Psychology & Marketing”. Dietro il gergo accademico e apparentemente poco accessibile ai non addetti ai lavori, ci sono considerazioni che influenzeranno sempre di più la nostra vita di tutti i giorni. Per questa ragione abbiamo chiesto a uno degli autori, Rumen Pozharliev, docente alla Luiss di Neuroscienze e Marketing dei Consumatori, di spiegarci le principali conclusioni della ricerca. Luiss Open. Nel vostro studio tracciate una relazione tra gli “stili di attaccamento” delle persone e le loro possibili reazioni ai robot. Innanzitutto, Come spiegherebbe ai lettori cosa sono gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Gli stili di attaccamento moderano le risposte del consumatore aiche forniscono servizi. Dimostrazioni da alcune misurazioni affettive, attitudinali e comportamentali. Questo il titolo di uno studio scientifico appena pubblicato sulla rivista “Psychology & Marketing”. Dietro il gergo accademico e apparentemente poco accessibile ai non addetti ai lavori, ci sono considerazioni che influenzeranno sempre di più la nostra vita di tutti i giorni. Per questa ragione abbiamo chiesto a uno degli autori, Rumen Pozharliev, docente alla Luiss di Neuroscienze e Marketing dei Consumatori, di spiegarci le principali conclusioni della ricerca. Luiss Open. Nel vostro studio tracciate una relazione tra gli “stili di attaccamento” delle persone e le loro possibili reazioni ai. Innanzitutto,spiegherebbe ai lettori cosa sono gli ...

