Christian Horner: "Abbiamo bisogno di Perez" (Di martedì 11 maggio 2021) Christian Horner è il team manager della RedBull che con la Mercedes, è al momento la scuderia più forte di questa stagione di Formula Uno. Al Gran Premio di Spagna, Verstappen si è qualificato secondo mentre Perez è arrivato quinto. La RedBull ha assoluto bisogno che entrambi i piloti siano al massimo della forma perchè desidera classificarsi sempre più in alto. Marc Surer: "Vettel potrebbe fare bene a Monaco" Christian Horner: "Perez? È fondamentale" Il team manager della RedBull, Christian Horner, ha analizzato la gara di Verstappen e Perez al Gran Premio di Spagna. L'ex pilota ha detto che la figura di Sergio Perez è fondamentale per pensare a nuove strategie e per contrastare quelle ...

