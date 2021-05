C’è una battaglia in corso per l’appalto cloud da 10 miliardi della Difesa degli Stati Uniti (Di martedì 11 maggio 2021) Amazon sta vincendo la sua battaglia legale contro il Dipartimento della Difesa statunitense, sull’assegnazione del contratto Jedi per la fornitura e la gestione dei servizi di cloud computing del Pentagono. Lo sviluppo del progetto da 10 miliardi di dollari in 10 anni, assegnato a Microsoft nel 2019, potrebbe essere messo in discussione dai vertici della Difesa, a causa dei rallentamenti che deriverebbero dal protrarsi del contenzioso legale con il colosso di Seattle. I funzionari del Pentagono hanno dichiarato di avere urgentemente bisogno del programma cloud in grado di gestire la maggior parte delle sue operazioni e questa necessità potrebbe portarli a decidere di dividere il progetto tra più aziende. Jedi sta per Joint enterprise defense ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) Amazon sta vincendo la sualegale contro il Dipartimentostatunitense, sull’assegnazione del contratto Jedi per la fornitura e la gestione dei servizi dicomputing del Pentagono. Lo sviluppo del progetto da 10di dollari in 10 anni, assegnato a Microsoft nel 2019, potrebbe essere messo in discussione dai vertici, a causa dei rallentamenti che deriverebbero dal protrarsi del contenzioso legale con il colosso di Seattle. I funzionari del Pentagono hanno dichiarato di avere urgentemente bisogno del programmain grado di gestire la maggior parte delle sue operazioni e questa necessità potrebbe portarli a decidere di dividere il progetto tra più aziende. Jedi sta per Joint enterprise defense ...

