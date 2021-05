Caso Denise Pipitone | accertamenti su una 21enne di Scalea

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - Corriere : Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - fanpage : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di #DenisePipitone - Informa_Press : Aggiornamenti sul caso #Pipitone ?? - _lujsaz_ : RT @believeinmusic_: comunque tutti questi nuovi sviluppi sul caso di Denise Pipitone sono agghiaccianti ma è ancora più agghiacciante che… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Novità importanti neldiPipitone . Il nome della bambina di Mazara del Vallo, scomparsa misteriosamente 17 anni fa, esattamente il primo settembre 2004, torna in cima alle tendenza di Twitter, oggi, per un ...Ancora una nuova pista suldiPeptone . Ora la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo si cerca a Scalea. Nella cittadina in provincia di Cosenza i carabinieri stanno eseguendo dei controlli su ...Una giovane ragazza di Scalea (Cosenza) potrebbe essere Denise Pipitone. L’età risulterebbe compatibile con quella della bambina scomparsa e pare che ci sia una notevole somiglianza. La procura di ...L’arrestato non è nuovo a violazioni: il giorno del suo compleanno aveva organizzato una festa a casa sua, con una decina di invitati, tutti sanzionati per violazione delle norme anti covid-19 ...