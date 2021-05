Bollettino ricoveri San Pio: cala il numero, non si registrano decessi (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a diminuire il numero dei ricoverati presso l‘azienda ospedaliera San Pio. Dai 63 di ieri si passa ai 61 di oggi. Da registrare 4 dimessi, tutti residenti nella provincia di Benevento. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a diminuire ildei ricoverati presso l‘azienda ospedaliera San Pio. Dai 63 di ieri si passa ai 61 di oggi. Da registrare 4 dimessi, tutti residenti nella provincia di Benevento. Non si. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

