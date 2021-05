Banca Mediolanum | cresce a doppia cifra l’utile nel trimestre

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il primodell’anno con un utile netto pari a 133,4 milioni, in crescita dell’85% rispetto al primo2020. Il totale delle masse gestite e amministrate ha toccato quota 97,718 miliardi, con un incremento del 25% rispetto al 31 marzo scorso. Tale livello record, spiega il gruppo, è stato raggiunto grazie al determinante contributo della raccolta netta totale e alla performance positiva dei mercati nel. Gli impieghi alla clientela retail si attestano a 12,58 miliardi, in crescita del 18% anno su anno. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo è al 20,7%. “Archiviamo un primo2021 strepitoso. Questoboom non va peraltro letto di per sé, ma si inserisce in un percorso di crescita ...

ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre 2021. Nel periodo in esame la compagnia ha realizzato un utile netto di 133,37 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai ...Il Consiglio di Amministrazione diS.p. A. in data odierna ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021. RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI AL 31 MARZO 2021 - L'Utile Netto è pari a 133,4 milioni, in ...(Teleborsa) – Banca Mediolanum ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto pari a 133,4 milioni, in crescita dell’85% rispetto al primo trimestre 2020. Il totale delle masse gestite e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mag - 'Archiviamo un primo trimestre 2021 strepitoso. Al di la' dei positivi effetti di mercato, questo ...