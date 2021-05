Anticipazioni Uomini e Donne 11 maggio: Massimiliano Mollicone insegue una corteggiatrice fuori dallo studio (Di martedì 11 maggio 2021) Le Anticipazioni di Uomini e Donne della puntata dell’11 maggio svelano che il protagonista sarà Massimiliano Mollicone. Il tronista condividerà gli aggiornamenti sulle sue conoscenze con Vanessa ed Eugenia. La scelta si avvicina e Massimiliano Mollicone deve provare a mantenere gli equilibri dei due percorsi. Ma sia Eugenia, che Vanessa avranno a che ridire nei confronti del tronista e, una delle due corteggiatrici, abbandonerà lo studio. Anticipazioni Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone molto vicino a Vanessa Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’11 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) Ledidella puntata dell’11svelano che il protagonista sarà. Il tronista condividerà gli aggiornamenti sulle sue conoscenze con Vanessa ed Eugenia. La scelta si avvicina edeve provare a mantenere gli equilibri dei due percorsi. Ma sia Eugenia, che Vanessa avranno a che ridire nei confronti del tronista e, una delle due corteggiatrici, abbandonerà lomolto vicino a Vanessa Secondo ledi, nella puntata dell’11 ...

