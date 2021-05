20enne iraniano brutalmente ucciso

(Di martedì 11 maggio 2021) Unè stato assassinato e decapitato dalla propria famiglia perché era omosessuale. Un terribile fatto di cronaca in Iran. Ragazzo omosessuale decapitato dalla propria famiglia: orrore in Iran su Notizie.it.

Dorian221190 : RT @gayit: 20enne iraniano decapitato dalla sua stessa famiglia perché gay - imn0talady : RT @gayit: 20enne iraniano decapitato dalla sua stessa famiglia perché gay - drMiciotti : RT @gayit: 20enne iraniano decapitato dalla sua stessa famiglia perché gay - mao59 : RT @gayit: 20enne iraniano decapitato dalla sua stessa famiglia perché gay - gionnistar : RT @gayit: 20enne iraniano decapitato dalla sua stessa famiglia perché gay -

Ultime Notizie dalla rete : 20enne iraniano

Gay.it

L', quando chiamato in causa da Baranowicz, è una vera spina nel fianco, chiudendo l'... poi dividevano i guadagni" Esce di strada con l'auto nei pressi di Calendasco, grave un...L', quando chiamato in causa da Baranowicz, è una vera spina nel fianco, chiudendo l'... poi dividevano i guadagni" Esce di strada con l'auto nei pressi di Calendasco, grave un...Un 20enne è stato assassinato e decapitato dalla propria famiglia perché era omosessuale. Un terribile fatto di cronaca in Iran.Un 20enne iraniano è stato brutalmente assassinato dai membri della sua stessa famiglia in un cosiddetto “delitto d’onore”. Alireza Fazeli-Monfared aveva in programma di fuggire dall’Iran per cercare ...