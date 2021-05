WWE 2K22 | Visual Concepts racconterà lo sviluppo del gioco di wrestling attraverso i social – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

...diGames aveva rivelato poco tempo fa che un grande annuncio era in serbo per questo fine settimana durante Wrestlemania 37 e questo annuncio è stato il primo spot pubblicitario per...stato un weekend importante per tutti i brand dedicati al wrestling dal momento che si è tenuto WrestleMania 37. 2K Sports ha annunciatodurante lo show, che è per loro un gioco incredibilmente importante. Il motivo è che2K20 è stato rilasciato in uno stato così pietoso, al punto da essere al limite del giocabile. Ciò ha ...10 Maggio 2021 Nel video viene mostrato come vengono riprodotte le somiglianze delle Superstars all'interno del gioco ...Per rilanciare le ambizione di WWE 2K22, Visual Concepts ha annunciato che racconterà lo sviluppo del suo nuovo gioco di wrestling attraverso i social.. Per rilanciare le ambizione del suo nuovo ...