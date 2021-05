Usa, ok a vaccino Pfizer e BioNtech tra 12 e 15 anni (Di lunedì 10 maggio 2021) La Food and Drug Administration americana (Fda) ha dato il via libera all'uso del vaccino Pfizer e BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni. Grazie a quest'ultima decisione della Fda negli Usa si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) La Food and Drug Administration americana (Fda) ha dato il via libera all'uso delsui bambini tra i 12 e i 15. Grazie a quest'ultima decisione della Fda negli Usa si ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa vaccino Vaccino Pfizer ai ragazzini over 12: via libera dagli Usa Non è proprio una scolta, visto che il vaccino Pfizer - BioNtech negli Usa viene già somministrato dai 16 anni in su . Le due società lo scorso marzo avevano annunciato come dalla sperimentazione ...

