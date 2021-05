Uomini e Donne registrazione 8 maggio: la scelta di Massimiliano è Vanessa (Di lunedì 10 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Nella registrazione di sabato 8 maggio è andata in scena la scelta di Massimiliano: il tronista ha scelto Vanessa. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Ultima fine settimana di registrazione per il dating show di Canale 5, vista l’imminente fine della stagione con l’ultima puntata in onda venerdì 28 maggio. Leggi su 2anews (Di lunedì 10 maggio 2021), anticipazioni. Nelladi sabato 8è andata in scena ladi: il tronista ha scelto. Arrivano le ultime anticipazioni di. Ultima fine settimana diper il dating show di Canale 5, vista l’imminente fine della stagione con l’ultima puntata in onda venerdì 28

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - Ale99____ : @nmjoonth Purtroppo le poche donne che sono riuscite a portare avanti gli studi e a farsi strada nella letteratura… - Manu80191 : Donne e Uomini non sono oggetti sessuali a piacimento, solo nel sesso sempre e solo se consenzienti, nessuno essere… -