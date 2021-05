Uomini e donne, non era mai accaduto prima: è successo durante la scelta di Samantha (Di lunedì 10 maggio 2021) Alla scelta di Samantha, tutti si sono alzati in piedi, compresi gli altri tronisti. A differenza da coloro che l'hanno preceduta, Samantha dunque ha chiesto che entrasse prima la sua scelta. Normalmente, infatti, tronisti/e parlano prima con coloro che saranno le non scelte. La Curcio vuole ovviamente parlare anche con Bohdan, alla presenza di Alessio. Tina Cipollari le offre un consiglio: "Questo entra, vede i petali e ti insulta". Samantha, però, è convinta che Bohdan non ci resterà affatto male perché il suo interesse non sarebbe così sincero. Il povero corteggiatore entra e ovviamente capisce tutto. Queste le parole di Samantha: Ti voglio ringraziare. Per due mesi non hai parlato, non hai fatto niente. In questa settimana, dopo l'esterna ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 maggio 2021) Alladi, tutti si sono alzati in piedi, compresi gli altri tronisti. A differenza da coloro che l'hanno preceduta,dunque ha chiesto che entrassela sua. Normalmente, infatti, tronisti/e parlanocon coloro che saranno le non scelte. La Curcio vuole ovviamente parlare anche con Bohdan, alla presenza di Alessio. Tina Cipollari le offre un consiglio: "Questo entra, vede i petali e ti insulta"., però, è convinta che Bohdan non ci resterà affatto male perché il suo interesse non sarebbe così sincero. Il povero corteggiatore entra e ovviamente capisce tutto. Queste le parole di: Ti voglio ringraziare. Per due mesi non hai parlato, non hai fatto niente. In questa settimana, dopo l'esterna ...

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - martymartello : RT @Assist_Italy: Abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare a sostenere i diritti delle donne e degli uomini che operano nello sport… - _justcomehome_ : RT @elecrasticheart: Aspettate che scoprano che alla Libreria delle Donne di Bologna per scelta delle libraie non si trovano libri scritti… -