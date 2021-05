Spinta e niente blackout: riecco il vero Theo. Anche Ibra e Kessie sono umani (Di lunedì 10 maggio 2021) Come cambia il mondo da un 3 - 0 all'altro: dopo il tris subìto dalla Lazio il Milan sembrava destinato a finire fuori dalla zona Champions e c'era già qualche catastrofista che profetizzava un triste ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Come cambia il mondo da un 3 - 0 all'altro: dopo il tris subìto dalla Lazio il Milan sembrava destinato a finire fuori dalla zona Champions e c'era già qualche catastrofista che profetizzava un triste ...

Advertising

sportli26181512 : Spinta e niente blackout: riecco il vero Theo. Anche Ibra e Kessie sono umani: Spinta e niente blackout: riecco il… - Gazzetta_it : Spinta e niente blackout: riecco il Theo che serve al #Milan. Anche Ibra e Kessie sono umani - camillo_elena : @juanito1897due Essere nervosi non serve a niente. Noi siamo juventini, non siamo attrezzati forse a tutte queste d… - SindroCass : @DelgeIl Non ho BISOGNO proprio di niente e nessuno (lo sto scrivendo con tono pacatissimo, eh),ho sempre scritto e… - honeyvsugar : @socialphalange finalmente qualcuno lo dice, io non la trovo per niente eccezionale e, proprio perché è stata porta… -