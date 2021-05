Sinner, rovescio da urlo contro Humbert (Di lunedì 10 maggio 2021) In un Centrale incandescente (per il sole, non per il calore del pubblico, purtroppo) Jannik Sinner conquista il passaggio al secondo turno superando per 6 - 2 6 - 4 in un'ora e 29 minuti il francese ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) In un Centrale incandescente (per il sole, non per il calore del pubblico, purtroppo) Jannikconquista il passaggio al secondo turno superando per 6 - 2 6 - 4 in un'ora e 29 minuti il francese ...

Advertising

PaulCheeks1 : @GiuxInter Parlavo del livello mentale. Tecnicamente Sinner ha più talento, non dimenticare che ha 20 anni. Detto q… - GiuxInter : @PaulCheeks1 Ammetto di avere un debole per lui...un debole che nn ho per sinner ad esempio che mi sembra uno dai c… - aanthl : @danielelozzi Rovescio miglioratissimo. Non mi sembra ancora in formissima, ma spero possa essere la sua stagione d… -