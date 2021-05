Sileri: "Coprifuoco in avanti tra una settimana" (Di lunedì 10 maggio 2021) “Nelle prossime settimane anche il Coprifuoco, se i numeri continuano ad essere dalla nostra, con gli ospedali che si svuotano, potrebbe essere spostato in avanti”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a Domenica In.“Non è una decisione mia, va valutato scientificamente. I numeri potrebbero consentirlo, tra 7-10-15 giorni. Oggi rispetto a un mese fa abbiamo molti milioni di italiani vaccinati in più. Quando è stata varata la norma ci trovavamo nel pieno della terza ondata”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) “Nelle prossime settimane anche il, se i numeri continuano ad essere dalla nostra, con gli ospedali che si svuotano, potrebbe essere spostato in”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaoloa Domenica In.“Non è una decisione mia, va valutato scientificamente. I numeri potrebbero consentirlo, tra 7-10-15 giorni. Oggi rispetto a un mese fa abbiamo molti milioni di italiani vaccinati in più. Quando è stata varata la norma ci trovavamo nel pieno della terza ondata”.

