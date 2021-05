Riccardo Pozzoli e Garbielle Caunesil presto genitori

(Di lunedì 10 maggio 2021)e Gabriellesarannoa novembre. Lo hanno annunciato insieme su Instagram pubblicando un post sui rispettivi profili con l'immagine dell'ecografia in mostra. Per loro ...

e Gabrielle Caunesil saranno genitori a novembre. Lo hanno annunciato insieme su Instagram pubblicando un post sui rispettivi profili con l'immagine dell'ecografia in mostra. Per loro ...La moglie didiventerà presto mamma. Un evento gioioso che permette di lasciarsi alle spalle un periodo decisamente turbolento: 'Ad ottobre 2021, 3 giorni dopo il mio 30esimo ...L'imprenditore, ex di Chiara Ferragni, e la modella annunciano la gravidanza dopo aver avuto problemi di infertilità ...LEGGI ANCHE. Riccardo Pozzoli (ri)sposa Gabrielle Caunesil: «Poi l’ho vista, e il respiro si è fermato» Lo scorso autunno, infatti, la top Gabrielle Caunesil aveva raccontato di avere problemi di fert ...