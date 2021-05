Quarto posto Serie A 2020-21: chi va in Champions? Crolla la quota del Milan, Juve a 3.00 (Di lunedì 10 maggio 2021) Con l’Inter di Conte ufficialmente campione d’Italia e la Roma di Fonseca che ha mollato in Serie A per inseguire un’Europa League da cui è poi uscita, per (almeno) il Quarto posto restano in lizza cinque squadre per tre biglietti che valgono la Champions League 2021-22. Due dovranno restare fuori e accontentarsi della fase a InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 10 maggio 2021) Con l’Inter di Conte ufficialmente campione d’Italia e la Roma di Fonseca che ha mollato inA per inseguire un’Europa League da cui è poi uscita, per (almeno) ilrestano in lizza cinque squadre per tre biglietti che valgono laLeague 2021-22. Due dovranno restare fuori e accontentarsi della fase a InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

lookatbald : RT @ColpogobboYtube: Paratici: “Fuori dal quarto posto non è un’opzione”. Li mortacci tua Parà! - Marco72772177 : @4gog0 Dovremo battagliare per il quarto posto - GiadaPasqui : RT @ColpogobboYtube: Paratici: “Fuori dal quarto posto non è un’opzione”. Li mortacci tua Parà! - SimonePerego3 : RT @ColpogobboYtube: Paratici: “Fuori dal quarto posto non è un’opzione”. Li mortacci tua Parà! - _fossifigo_ : @dom_barbati @juventusfc hai ragione. Ora speriamo nella super lega o nel quarto posto. -