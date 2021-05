Prysmian con Hardt Hyperloop su open innovation

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Prysmian Group consolida la partnership conGlobal Mobility nell’ambito di un programma volto a renderela rete pan-europea sostenibile e ad alta velocità per il trasporto passeggeri e merci, che contribuirà a far raggiungere all’Europa i propri obiettivi di azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050. Più veloce di un aereo e con consumi di energia inferiori a un treno,è un concept promettente lanciato nel 2013 da Elon Musk, CEO di Tesla e Space X, che ha promosso una serie di contest di sviluppo a partire dal 2016. Prysmian Group e– spiega una nota – stanno lavorando insieme allo sviluppo, alla progettazione e alla modalità di installazione del circuito motore del primo sistema europeo operativo in scala reale: il circuito include l’innovativo cavo motore, una ...