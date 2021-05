“Porti lo smalto? Ti pestiamo”. Branco di immigrati massacra 18enne a Pesaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Pesaro, 10 mag — Chissà se Fedez interverrà per stigmatizzare l’aggressione — e invocare la legge Zan — nei confronti di un ragazzo di 18 anni di Pesaro, picchiato da un gruppo di albanesi e marocchini per via dello smalto che indossava sulle unghie. Il Branco ha poi pestato con ferocia l’amico della vittima, intervenuto a difenderlo. Pestato dal Branco di immigrati per lo smalto sulle unghie Lo riporta il Resto del Carlino, che ha raccolto la testimonianza dell’aggredito. «Una quindicina di ragazzi che non conoscevamo ci ha chiamato da lontano. Erano tutti extracomunitari, albanesi e marocchini. Mi hanno prima preso in giro per il ciuffo bianco, poi, quando si sono avvicinati e hanno visto le mie unghie con lo smalto nero, cinque o sei di loro mi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021), 10 mag — Chissà se Fedez interverrà per stigmatizzare l’aggressione — e invocare la legge Zan — nei confronti di un ragazzo di 18 anni di, picchiato da un gruppo di albanesi e marocchini per via delloche indossava sulle unghie. Ilha poi pestato con ferocia l’amico della vittima, intervenuto a difenderlo. Pestato daldiper losulle unghie Lo riporta il Resto del Carlino, che ha raccolto la testimonianza dell’aggredito. «Una quindicina di ragazzi che non conoscevamo ci ha chiamato da lontano. Erano tutti extracomunitari, albanesi e marocchini. Mi hanno prima preso in giro per il ciuffo bianco, poi, quando si sono avvicinati e hanno visto le mie unghie con lonero, cinque o sei di loro mi ...

