(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 maggio 2021, complessivamente 27.406 azioni proprie, al prezzo medio di 1,8917 euro per un controvalore complessivo di 51.843,38 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 10 settembre 2020. A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 7 maggio, il produttore italiano di pelletteria detiene 769.910 azioni proprie pari all’1,4850% del capitale sociale. Intanto, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 1,9 euro.

Advertising

DividendProfit : Piquadro continua il buy-back | -

Ultime Notizie dalla rete : Piquadro continua

Borsa Italiana

Intanto, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 1,9 euro. 10 - 05 - 2021 04:55...non basterà mai per dimostrarle il nostro amore per tutto quello che ha fatto (e chea ... pierrelouismascia.com Pochette in pelle PINEIDER Credits: pineider.com ZainettoCredits: ...(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Piquadro ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 maggio 2021, complessivamente 27.406 azioni proprie, al prezzo medio ...Palmieri investe nel resale rilevando una partecipazione obbligazionaria della startup Reflaunt. Al contempo spinge per una Piquadro green ...