Pfizer | “Il vaccino è efficace contro le varianti”

Il vaccino Pfizer è efficace contro le varianti. L'azienda: "Non c'è bisogno di alcuna nuova formula". ROMA – Il vaccino Pfizer è efficace contro le varianti. A confermarlo è stata la stessa azienda con una nota riportata da Il Messaggero: "Al momento – si precisa nel comunicato – non vi sono evidenze sulla necessità di adattare l'attuale vaccino BioNTech di fronte alle varianti emerse. Comunque striamo sviluppando una strategia globali per affrontare in futuro le varianti se necessario ". I profitti volano Pandemia che sembra aver fatto molto bene all'economia di Pfizer. L'azienda ha annunciato di aver chiuso un primo trimestre con oltre 2 ...

