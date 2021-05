Open Fiber | stop al rame | ora le aziende puntano sulla rete Ftth | il massimo della velocità

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quest’ultimo anno ha segnato una svolta nell’utilizzo del digitale e delle tecnologie ad esso legate da parte dei cittadini. Un boom di utilizzointernet: sempre più persone hanno dovuto fare i conti con riunioni online, teledidattica, pubblica amministrazione digitale e molti altri aspetti legati all’utilizzo di device e reti internet per svolgere le più disparate attività. Numerose, ad esempio, hanno dovuto sviluppare una presenza digitale per far fronte alla pandemia e hanno imparato come rapportarsi al proprio pubblico tramite social media, siti e blog. Accelerazione dettata dall’emergenza Un’accelerazione dettata dall’emergenza ma che, indubbiamente, ha portato dei benefici che faciliteranno la vita di domani dando uno sprint al processo di digitalizzazione del nostro Paese. Durante i periodi di lockdown si sono ...

Advertising

BasakaylaP : RT @Affaritaliani: Open Fiber, quei troppi KO della rete. Il nuovo report Infratel - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Open Fiber, quei troppi KO della rete. Il nuovo report Infratel - Affaritaliani : Open Fiber, quei troppi KO della rete. Il nuovo report Infratel - annalisaterruzz : @ComuneVA Nel frattempo, le strade sono piene di buche e i marciapiedi spesso impraticabili (anche dopo gli interve… - mvincenzo : @Stefigno Saranno rimasti traumatizzati dallo scotto del divieto di accorpamento della rete Open Fiber ?? Li tengono… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber

... Interventi longitudinali e/o parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 10 al 14 maggio (impresa Valtellina di Gorle per conto) in via XI FEBBRAIO, corso PROMESSI SPOSI, via ...... se dunque si parla di neutralità tecnologica per connettere tutte le aree bianche in modo decoroso, il nuovo report Infratel (ovvero del Mise) sulla qualità della rete diè impietoso. Ad ...I lavori sulle strade e le modifiche alla viabilità cittadina. L'avviso diffuso dal Comune di Lecco per questa settimana ...La definizione o la rinuncia alla rete unica non sono l’unico problema che affligge l’infrastruttura delle telecomunicazioni in Italia. Se da una parte il Pnrr mostra chiaramente le perplessità di tut ...