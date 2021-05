Mission | Impossible 7 | Tom Cruise parla della sfuriata e del clima intenso sul set

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tomhato di7,sul set etensione che si respirava durante le riprese del blockbuster girato in piena pandemia.7 ha fornito a Tomla possibilità di far ripartire a pieno regime la macchina hollywoodiana nonostante il dilagarepandemia da Covid. In occasione di un'intervista con Empire, il celebre volto di Ethan Hunt hatodi cui si è discusso nei mesi scorsi e del"infuocato" che si è respirato sul set del suo nuovo film. Tra rispetto dei protocolli anti-Covid e necessità di contenere quanto più possibile il budget di ...