Migranti | Oim | almeno 5 annegati in Libia tra cui un bimbo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Oim

ANSA Nuova Europa

... lo ha detto all'ANSA Safa Msehli, una portavoce dell', l'Organizzazione mondiale per le migrazioni con sede a Ginevra. "Gli Stati non possono ignorare le proprie responsabilità e obblighi ai ..."Più di 700sono stati intercettati ieri al largo della Libia dalla Guardia costiera (libica). Almeno ... lo riferisce in un tweet Safa Msehli, una portavoce dell', l'Organizzazione mondiale ..."Numeri molto alti, sono preoccupato, anche perché siamo ancora in emergenza Covid", ha commentato il sindaco di Lampedusa Totò Martello ..."Siamo preoccupati che sempre più persone intraprendano questo viaggio pericoloso e la perdita di vite umane è intollerabile. (ANSA) ...