LIVE Giro d'Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Ewan e Groenewegen in difficoltà sul primo GPM

15.29 Attenzione perchè nella discesa tecnica verso Quartino, il gruppo ha rischiato di spezzarsi in due tronconi, per poi tornare compatto. 15.27 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l'ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo Kometa), e gli olandesi Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert). 15.25 Petilli ha dovuto cambiare la propria bici. Nel mentre Ponomar è riuscito a riportarsi sulla testa della corsa. 15.24 Nonostante una grande paura, Belletti è riuscito a rialzarsi e ha ripreso la corsa.

