Licenziata per avere aiutato un cliente ma accade l’inaspettato (Di lunedì 10 maggio 2021) La solidarietà in un momento difficile: decide di aiutare un cliente ma le costa il licenziamento. Quello che accade dopo è sorprendente. Una vicenda che ha fatto, subito, il giro del mondo. Emily ha semplicemente seguito il suo cuore e non se l’era sentita di lasciare in difficoltà quell’uomo. Ma la banca dove lei lavorava L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 maggio 2021) La solidarietà in un momento difficile: decide di aiutare unma le costa il licenziamento. Quello chedopo è sorprendente. Una vicenda che ha fatto, subito, il giro del mondo. Emily ha semplicemente seguito il suo cuore e non se l’era sentita di lasciare in difficoltà quell’uomo. Ma la banca dove lei lavorava L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

thewaterflea : RT @Juri765840251: @CGus1979 Sul bracciolo della sedia? Quando l'hanno licenziata per negligenza? - Quoque_Tu_Brute : @SilviaTg7 @GenderDissident ...era diverso: ritieni giusto che una persona possa essere licenziata per aver detto c… - Quoque_Tu_Brute : @SilviaTg7 @GenderDissident Converrai con me che questo, col fatto che una donna possa essere licenziata per aver d… - loveyouhar : Sto procrastinando un sacco di cose tra cui uno studio serio per il concorso Watch me fallire miseramente e poi venire licenziata - Lacasespoglia : @kk_thay @La_manina__ Parlane con una colf licenziata per fare spazio a giovane, inesperta, senza figli e con incen… -