L’edificio lasciato marcire dall’INPS | la petizione dei cittadini per riqualificare il complesso

Nel quartiere di Monte Cervino, in via Agostino Magliani, sono ben dieci anni che i residenti sono asfissiati dalla presenza di un immobile che sta marcendo. Non parliamo di una struttura qualsiasi, bensì di un edificio di proprietà dell'INPS, chiamato complesso Ex-Sir, che sta trascinando il territorio in uno stato di forte degrado. L'abbandono della struttura, infatti, ha causato dei risvolti negativi sia sul decoro del quartiere ma anche sull'economia delle attività che si trovano nelle vicinanze del complesso. Leggi anche: Mercato Tufello, le lotte dei lavoratori e il peso delle saracinesche abbassate: «Dimenticati dalle istituzioni, abbiamo paura del futuro» riqualificare l'Ex-Sir: la petizione dei residenti I residenti sono stanchi perché da dieci anni combattono con l'INPS e le istituzioni affinché qualcosa ...

