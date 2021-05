Isola 15 | sedicesima puntata | eliminata Francesca Lodo che resta a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 maggio 2021) Questa sera è andata in onda ladell’15. La serata è iniziata con un confronto tra Andrea Cerioli eche in settimana si sono scontrati. Tutto è partito dall’ultimaon dellaricaduta su Andrea. La ragazza ha accusato l’ex tronista di lamentarsi tutto il giorno per la fame e la mancanza di cibo, motivazione che non è andata giù al bolognese. Tommaso Zorzi ha invece sottolineato che Angela Melillo non si è secondo lui esposta abbastanza a favore di uno o dell’altro. Ilary Blasi ha poi rivelato il verdetto del pubblico. Tra Fariba Tehrani, Emanuela Tittocchia e la, è stata quest’ultima a dover abbandonare la Palapa. Prima di salutare i suoi compagni,ha voluto abbracciare ...