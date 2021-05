Golden Globes, si allarga la protesta: Tom Cruise restituisce i tre premi (Di lunedì 10 maggio 2021) Tom Cruise si unisce al coro di indignazione contro la Hollywood Foreign Press Association. Secondo quanto riporta il sito specializzato di cinema Deadline Hollywood, Cruise avrebbe restituito oggi all’Hfpa i tre trofei Golden Globe che ha vinto nel corso degli anni. L’attore è l’ultima star a protestare, dopo Netflix, Amazon e Nbc, tra gli altri, sulla lentezza dell’organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclusività. I premi appena inviati alla sede dell’Hfpa sono quello per il miglior attore, che Cruise ha vinto per ‘Jerry Maguire’, il premio per il miglior attore che ha vinto per ‘Born on the Fourth of July’ (Nato il 4 luglio) e il premio per il miglior attore non protagonista che ha vinto per ‘Magnolia’. Fonti autorevoli hanno fatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Tomsi unisce al coro di indignazione contro la Hollywood Foreign Press Association. Secondo quanto riporta il sito specializzato di cinema Deadline Hollywood,avrebbe restituito oggi all’Hfpa i tre trofeiGlobe che ha vinto nel corso degli anni. L’attore è l’ultima star are, dopo Netflix, Amazon e Nbc, tra gli altri, sulla lentezza dell’organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclusività. Iappena inviati alla sede dell’Hfpa sono quello per il miglior attore, cheha vinto per ‘Jerry Maguire’, ilo per il miglior attore che ha vinto per ‘Born on the Fourth of July’ (Nato il 4 luglio) e ilo per il miglior attore non protagonista che ha vinto per ‘Magnolia’. Fonti autorevoli hanno fatto ...

