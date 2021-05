G20: digitalizzazione, clima e inclusione al centro del dibattito dello Youth20 (Di lunedì 10 maggio 2021) Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro ma anche sostenibilità, clima ed energia, inclusione e pari opportunità. Sono questi i temi posti sul tavolo nel corso dell’inception meeting dello Youth20, l’engagement group ufficiale del G20 dedicato ai giovani organizzato da Young Ambassadors Society. L’incontro ha ufficialmente aperto il ciclo di negoziazioni, consultazioni, workshop – questi ultimi in collaborazione con i Partners dello Y20, OECD, FAO, UNICEF, UNIDO – che accompagneranno la definizione dei Policy Proposal oggetto di discussione nel Summit di luglio. L’evento ha visto la partecipazione delle delegazioni di giovani rappresentanti i 20 paesi membri del forum, di personalità istituzionali ed esponenti della Presidenza Italiana del G20. Oltre al ministro degli Affari ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Innovazione,e futuro del lavoro ma anche sostenibilità,ed energia,e pari opportunità. Sono questi i temi posti sul tavolo nel corso dell’inception meeting, l’engagement group ufficiale del G20 dedicato ai giovani organizzato da Young Ambassadors Society. L’incontro ha ufficialmente aperto il ciclo di negoziazioni, consultazioni, workshop – questi ultimi in collaborazione con i PartnersY20, OECD, FAO, UNICEF, UNIDO – che accompagneranno la definizione dei Policy Proposal oggetto di discussione nel Summit di luglio. L’evento ha visto la partecipazione delle delegazioni di giovani rappresentanti i 20 paesi membri del forum, di personalità istituzionali ed esponenti della Presidenza Italiana del G20. Oltre al ministro degli Affari ...

Advertising

fedma79 : RT @MiTE_IT: #People, #Planet and #Prosperity: le priorità del @g20org Italia in continuità con i due pilastri del #PNRR: #TransizioneEcolo… - StefaNiall_88 : RT @MiTE_IT: #People, #Planet and #Prosperity: le priorità del @g20org Italia in continuità con i due pilastri del #PNRR: #TransizioneEcolo… - PietroBartocci : RT @MiTE_IT: #People, #Planet and #Prosperity: le priorità del @g20org Italia in continuità con i due pilastri del #PNRR: #TransizioneEcolo… - UfficioStampaBI : RT @MiTE_IT: #People, #Planet and #Prosperity: le priorità del @g20org Italia in continuità con i due pilastri del #PNRR: #TransizioneEcolo… - bancaditalia : RT @MiTE_IT: #People, #Planet and #Prosperity: le priorità del @g20org Italia in continuità con i due pilastri del #PNRR: #TransizioneEcolo… -