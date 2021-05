Erasmus +, domani scadono i termini per l’azione 1 (Di lunedì 10 maggio 2021) domani, 11 maggio, alle ore 12, scade il termine per le scuole per presentare la candidatura per l’azione chiave 1 del nuovo programma Erasmus+. La scadenza riguarda la Mobilità ai fini di apprendimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021), 11 maggio, alle ore 12, scade il termine per le scuole per presentare la candidatura perchiave 1 del nuovo programma+. La scadenza riguarda la Mobilità ai fini di apprendimento. L'articolo .

steperefistico : giocatore che prenderei domani, dopodomani, tra un mese e mi porterei pure in Erasmus. - ErasmusPlusINAP : Domani 11 maggio alle 12 è prevista la scadenza per la presentazione delle domande relative alla mobilità individua… - marypotatogirl : ma bello come io sia messa uguale a una settimana fa:domani ho una riunione per l’Erasmus (se non partecipo decade… - ServidaAndrea : RT @IrlEmbRome: Domani è la #FestaDellEuropa! ???????? La libertà di movimento e vantaggi come il Programma Erasmus ?????sono alcuni dei nostri… - fellienflwr : domani faccio videochiamata con le frens dell'erasmus -

9 maggio festa dell'Europa: Calabria regione 'cerniera' tra due culture Erasmus, ora, riparte con fondi raddoppiati e la volontà di coinvolgere maggiormente le scuole ... infine, che occorre una nuova pedagogia della cittadinanza perché l'Europa di oggi e del domani non ...

