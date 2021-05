End Blasphemy Laws | bestemmie in metro per sensibilizzare contro la pena di morte

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 maggio 2021) La campagna Endha generato clamore con dellenei cartelloni dellalondinese in Italiano. La blasfemia è uno dei peccato peggiori che qualsiasi religioso possa commettere nei confronti della propria fede e della propria divinità. Chi è credente, dunque, ritiene la blasfemia un comportamento errato e offensivo nei confronti di ciò in cui crede. Tale sensibilità religiosa è tutelata dalle leggi di tutto il mondo, anche in Italia la bestemmia pubblica può essere punita con un ammenda pecuniaria che va dai 51 ai 309 euro. Questo perché secondo il nostro codice legislativo, la nostra libertà termina laddove lede quella degli altri o è strumento di offesa nei confronti dei pensieri e delle credenze altrui. Fino al 1999 in Italia la bestemmia era considerata un reato ...